Documenta SEGE malos manejos en nueve escuelas

A finales del ciclo escolar pasado, se documentaron alrededor de nueve casos de presuntos malos manejos en las finanzas de las asociaciones de padres de familia, informó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

Describió que tres se dieron en centros educativos de la zona metropolitana y seis en municipios de la región Huasteca, relacionados con el programa federal de la Escuela es Nuestra.

Lamentó que la SEGE no tiene facultades para intervenir en los conflictos entre los padres de familia al tratarse de particulares, por lo cual, lo único que puede hacer es apoyar en la presentación de denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

El funcionario estatal precisó que se registraron aproximadamente 40 casos de escuelas que se negaron a entregar documentación de fin del período escolar, de las cuales todas se lograron conciliar.

Complementó que ninguna institución pública educativa puede negarle la constancia de conclusión de estudios a los escolares que no hayan cubierto el pago de cuotas, libros o cualquier material didáctico.

"Se nos reportó esto en Valles con algunos casos, pero afortunadamente lo resolvimos. Ya los directivos saben que a ellos se les sanciona de manera drástica, incluso el cese definitivo y la falta es grave", concluyó.

Expuso que derivado del diálogo entre los directivos, los estudiantes afectados y sus padres, se llegó a un acuerdo, con lo cual, no procedieron las sanciones contra los directores.