logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BIENVENIDOS!

Fotogalería

¡BIENVENIDOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Documenta SEGE malos manejos en nueve escuelas

La dependencia carece de facultades para involucrarse en pleitos entre padres

Por Rubén Pacheco

Agosto 11, 2025 03:00 a.m.
A
Documenta SEGE malos manejos en nueve escuelas

A finales del ciclo escolar pasado, se documentaron alrededor de nueve casos de presuntos malos manejos en las finanzas de las asociaciones de padres de familia, informó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

Describió que tres se dieron en centros educativos de la zona metropolitana y seis en municipios de la región Huasteca, relacionados con el programa federal de la Escuela es Nuestra.

Lamentó que la SEGE no tiene facultades para intervenir en los conflictos entre los padres de familia al tratarse de particulares, por lo cual, lo único que puede hacer es apoyar en la presentación de denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

El funcionario estatal precisó que se registraron aproximadamente 40 casos de escuelas que se negaron a entregar documentación de fin del período escolar, de las cuales todas se lograron conciliar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Complementó que ninguna institución pública educativa puede negarle la constancia de conclusión de estudios a los escolares que no hayan cubierto el pago de cuotas, libros o cualquier material didáctico.

"Se nos reportó esto en Valles con algunos casos, pero afortunadamente lo resolvimos. Ya los directivos saben que a ellos se les sanciona de manera drástica, incluso el cese definitivo y la falta es grave", concluyó.

Expuso que derivado del diálogo entre los directivos, los estudiantes afectados y sus padres, se llegó a un acuerdo, con lo cual, no procedieron las sanciones contra los directores.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Baja eficiencia de Interapas: informe
Baja eficiencia de Interapas: informe

Baja eficiencia de Interapas: informe

SLP

Rolando Morales

La eficiencia comercial de Interapas baja en el segundo trimestre de 2025. Conoce los detalles y cifras del informe.

"Hecho en la Catedral, cuestión de fanatismo"
"Hecho en la Catedral, cuestión de fanatismo"

"Hecho en la Catedral, cuestión de fanatismo"

SLP

Martín Rodríguez

Se dispararon las muertes maternas
Se dispararon las muertes maternas

Se dispararon las muertes maternas

SLP

Rubén Pacheco

El incremento, aunque mínimo en número, representa 250%

Abandonan cabeza de res en Catedral
Abandonan cabeza de res en Catedral

Abandonan cabeza de res en Catedral

SLP

Martín Rodríguez

La Iglesia Católica no ha presentado denuncia por el hecho