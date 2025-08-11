AICM reanuda operaciones tras cierre por tormenta

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM) informó la reanudación de operaciones tras la suspensión de actividades debido a fuertes lluvias.

Por medio de un comunicado, el AICM detalló que a partir de las 00:05 horas de este 11 de agosto se reanudaron los vuelos en la pista 05 izquierda-23 derecha y a las 6:00 horas en la pista 05 derecha-23 izquierda.

Señaló que derivado de las fuertes precipitaciones ocurridas el pasado 10 de agosto, se reportó escasa visibilidad y encharcamientos, por lo que se suspendieron las operaciones aéreas.

El aeropuerto detalló que la intensidad atípica de la tormenta provocó que diversas áreas de los edificios terminales también se vieran afectadas, colapsando el sistema de drenajes pluviales; sin embargo, destacó que ya se encuentran en operación equipo vactor y motobombas.

Explicó que la suspensión fue con el fin de no comprometer la seguridad de aterrizaje y despegue por cerca de 4 horas para efectuar los trabajos para la extracción de agua, lo que afectó a 104 vuelos y 14 mil 892 pasajeros.