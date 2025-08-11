“Hecho en la Catedral, cuestión de fanatismo”

El cráneo ensangrentado dejado enfrente de la Catedral, no es más que una manifestación de un gesto contra otro gesto que quizá no tenga mayor trascendencia legal, advirtió el vocero de la Arquidiócesis Tomás Cruz Perales.

Aseguró que no identifica videos, ni música y que no conoce nada más que la extravagancia del intérprete musical, y que para el caso de la presentación del artista de este domingo, la Iglesia católica ha manifestado su punto de vista, pero no ha impulsado a nadie para que se manifieste.

Atribuyó el escenario montado en el exterior de la Catedral a una cuestión de fanatismo y “de fanáticos de este señor, de este artista, sin ninguna otra novedad y mucho menos pues yo creo que simplemente de manifestar que no les gustó que en su momento el señor arzobispo manifestara su opinión, una opinión que estaba simplemente como una sugerencia, no como un deseo de obligar a los organizadores a que este artista no viniera”.

Dijo esperar que la Fiscalía General del Estado dé también su punto de vista o en todo caso, determine si hay algo que perseguir.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí