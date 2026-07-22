Drenaje dañado contamina el agua de Mediterránea

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Vecinos del fraccionamiento Mediterránea Residencial, al norte de la ciudad, denunciaron que desde mayo reciben agua con apariencia turbia, malos olores y, en algunos casos, con características similares a las de aguas residuales, situación que consideran un riesgo para la salud de las aproximadamente 240 familias que viven en el conjunto habitacional.

En atención a tales reportes personal de Interapas ealizó inspecciones en la zona como parte del seguimiento técnico a la problemática. Durante los recorridos, una cuadrilla del organismo detectó un colapso en la red sanitaria sobre la calle Benito Quezada de la colonia Wenceslao, lo que podría ser la causante de los reportes, por lo que ya se ejecutan las acciones correspondientes para su atención.

Los afectados afirmaron que durante este periodo habían presentado diversos reportes ante Interapas, sin que el organismo les haya explicado el origen del problema o establecido un plazo para su solución.

Señalaron que el servicio es intermitente, ya que mientras en algunas ocasiones el agua llega en condiciones aparentemente normales, en otras contiene lodo o sedimentos, lo que ha llevado a varias familias a dejar de utilizarla.

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Desde entonces, los habitantes han acudido a las oficinas del organismo, entregado oficios y recabado firmas para respaldar su petición, aunque aseguran que hasta ayer no habían recibido un dictamen técnico que esclareciera las causas de la contaminación.

A la problemática se suman los gastos extraordinarios que han tenido que asumir los vecinos de la zona para limpiar y desinfectar aljibes y tinacos, así como la contratación de pipas particulares para abastecer sus viviendas, costos que, afirman, se generan mientras continúan cubriendo puntualmente el pago del servicio.