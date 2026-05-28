México necesita apoyo externo vs. narco: especialista

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El especialista en seguridad Eduardo Guerrero Gutiérrez consideró que México necesita apoyo exterior para enfrentar al crimen organizado, al advertir que la capacidad operativa y de corrupción de los cárteles ha rebasado las capacidades institucionales del país.

Violencia y fortalecimiento del crimen organizado en México

Así lo expresó durante la conferencia magistral "Desafíos de la Seguridad en México", con la que inició el Diplomado en Alto Mando Policial organizado por la alcaldía capitalina, el Instituto Nacional de Administración Pública y la Asociación de Ciudades Capitales de México.

El director de Lantia Consultores sostuvo que la crisis de violencia en México inició en mayo de 2008, tras la ruptura entre el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva, lo que detonó un incremento acelerado en los homicidios dolosos, excepcional para una nación sin guerra civil o conflicto bélico internacional.

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Guerrero Gutiérrez afirmó que el crimen organizado mexicano se ha fortalecido gracias a los recursos económicos provenientes del narcotráfico hacia Estados Unidos, lo que ha permitido a los grupos criminales invertir en armamento, tecnología y corrupción. Esto obliga a las corporaciones policiales a reforzar no sólo sus capacidades operativas, sino también su integridad ética y resistencia frente a los intentos de soborno.

Estrategia y colaboración en seguridad pública

El analista señaló que la violencia y el crecimiento de los grupos criminales representan ya una amenaza tanto para la seguridad nacional de México como para la de EUA, particularmente por el tráfico de fentanilo.

Guerrero Gutiérrez sostuvo que "México debe tomar con seriedad las intenciones del presidente Donald Trump de combatir a los cárteles".

El especialista señaló que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha retomado una estrategia de mayor colaboración con EUA y un enfoque más técnico en seguridad pública, pero los resultados aún resultan insuficientes.