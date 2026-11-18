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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, mantiene su respaldo al proyecto político que encabeza rumbo a las elecciones de 2027, luego de sostener una reunión con el dirigente nacional, en la que, aclaró, no se abordaron encuestas, sino la estrategia electoral del partido.

Galindo Ceballos dijo estar satisfecho con los resultados del encuentro y sostuvo que su relación con la dirigencia nacional panista se mantiene en buenos términos. Señaló que Romero Herrera está comprometido con el proyecto político en San Luis Potosí y que las posibilidades de participación continúan avanzando. "Estoy trabajando con el PAN", afirmó.

El edil también destacó que Acción Nacional ya lleva meses de negociaciones con el PRI para construir una posible coalición, además de mantener acercamientos con otras fuerzas políticas. De acuerdo con lo que le compartió Romero Herrera, el partido se considera competitivo en el escenario de las 17 gubernaturas que estarán en disputa y trabaja con un calendario que contempla tiempos, legislaciones locales y definiciones en cada entidad.

Sobre las versiones de que el género podría representar un obstáculo para sus aspiraciones, Galindo descartó estar preocupado y consideró que las candidaturas se definirán conforme a los bloques de competitividad establecidos por las dirigencias nacionales. Incluso señaló que las especulaciones sobre este tema responden a narrativas que, a su juicio, buscan generar inquietud en el escenario político local.

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Finalmente, pidió no apresurar las definiciones rumbo a 2027, al explicar que los nombramientos de coordinadores o defensores de proyectos políticos no tienen efectos legales sobre las candidaturas. Recordó que el registro formal ante las autoridades electorales llegará hasta enero, por lo que será hasta entonces cuando se conozca la distribución de candidaturas por género en las 17 gubernaturas.