El 25 de junio será último día de clases

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Como se había adelantado, este día la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), determinó que el próximo 26 de junio concluirá el ciclo escolar 2025-2026 de educación básica.

Así lo informó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, quien refirió que ese día habrá reunión de Consejo Técnico, por ende, el alumnado ya no acudiría a clases desde el 25 de junio.

El gobernador expuso que, en el caso de la región Huasteca, existen diversos aspectos a considerar, por ejemplo, movilizar familias por el aumento del nivel de los ríos y el aumento de las temperaturas de hasta 50 grados Celsius.

"Ya tuvimos revolución que decían porqué nada más unos y otros no, entonces se optó que fueran las cuatro zonas del estado para la salida", comentó.

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Hasta hace unas semanas, estaba previsto finalizar 15 días antes de la fecha establecida en las escuelas de los municipios de las Zonas Media y Huasteca, derivado de las altas temperaturas de hasta 40 grados Celsius.

En tanto, los planteles de las regiones Centro y Altiplano una semana antes de lo calendarizado, es decir, el primer sector el próximo 1 de julio y el segundo grupo alrededor del 7 u 8 de julio.