El 25 de junio será último día de clases
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Como se había adelantado, este día la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), determinó que el próximo 26 de junio concluirá el ciclo escolar 2025-2026 de educación básica.
Así lo informó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, quien refirió que ese día habrá reunión de Consejo Técnico, por ende, el alumnado ya no acudiría a clases desde el 25 de junio.
El gobernador expuso que, en el caso de la región Huasteca, existen diversos aspectos a considerar, por ejemplo, movilizar familias por el aumento del nivel de los ríos y el aumento de las temperaturas de hasta 50 grados Celsius.
"Ya tuvimos revolución que decían porqué nada más unos y otros no, entonces se optó que fueran las cuatro zonas del estado para la salida", comentó.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Hasta hace unas semanas, estaba previsto finalizar 15 días antes de la fecha establecida en las escuelas de los municipios de las Zonas Media y Huasteca, derivado de las altas temperaturas de hasta 40 grados Celsius.
En tanto, los planteles de las regiones Centro y Altiplano una semana antes de lo calendarizado, es decir, el primer sector el próximo 1 de julio y el segundo grupo alrededor del 7 u 8 de julio.
no te pierdas estas noticias
Critica diputada rechazo a consejos hídricos municipales
Ana Paula Vázquez
García Martínez señaló falta de voluntad política tras la decisión del Congreso
¿Qué dice la declaración patrimonial de Tomás Zavala?
Ana Paula Vázquez
El diputado del PT presume relojes Cartier y Rolex, pero asegura que sus ingresos provienen de actividades empresariales
Video | Crecen denuncias por "saltos" en nuevo megapuente
Flor Martínez
Automovilistas reportan grietas y deterioro en partes no intervenidas que representarían riesgos