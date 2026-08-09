El área de explosiones es propiedad privada: edil

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Las detonaciones en Cerro Gordo, Villa de Zaragoza, utilizado como banco de materiales para la construcción de un tramo del Libramiento Oriente, no serán intervenidas por el Ayuntamiento, debido a que el predio donde se realizan los trabajos es propiedad privada, informó la presidenta municipal, Amada Zavala.

Las declaraciones se dan luego de que habitantes de la localidad denunciaron recientemente las intervenciones ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y solicitaron un diagnóstico arqueológico para identificar, delimitar y proteger posibles bienes con valor patrimonial en la zona.

De acuerdo con la alcaldesa, el municipio no tiene injerencia sobre el terreno debido a que anteriormente fue vendido por el ejido. "Estoy a favor de los habitantes de Cerro Gordo. Estoy en contra de que se destruya. Pero tristemente ese cerro ya tiene un dueño. Es propiedad privada", señaló.

Zavala dijo desconocer las razones por las que el ejido decidió vender la propiedad y sostuvo que esta situación limita la posibilidad de que el gobierno municipal intervenga directamente en el conflicto.

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Además de la preocupación por el posible daño al patrimonio, colectivos han cuestionado que la autorización ambiental otorgada a la empresa Hoganza S.A. de C.V. sea suficiente, al advertir que las obras podrían generar impactos ambientales e hídricos que, consideran, deberían ser evaluados por autoridades federales.