El desabasto de agua y gas genera abusos en la Huasteca

Diputada de Morena exhortará a autoridades regularizar los servicios

Por Samuel Moreno

Noviembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
El desabasto de agua y gas genera abusos en la Huasteca

El desabasto de recursos esenciales como gas y agua, especialmente en la zona Huasteca, podría generar afectaciones económicas y riesgos en el abastecimiento básico para la población, situación que además ha derivado en incrementos injustificados en el costo de pipas que operan en zonas vulnerables, advirtió la diputada local de Morena, Nancy Jeanine García.

Señala que la escasez abre la puerta a prácticas de lucro que golpean directamente a quienes menos tienen.

La legisladora explicó que cualquier desabasto “inevitablemente trae consecuencias económicas, pero también impactos directos en el consumo y la vida diaria de las familias”, por lo que urgió a atender oportunamente los reportes de falta de suministro.

García lamentó que durante estos episodios surjan abusos por parte de particulares que elevan sus tarifas de manera excesiva, tanto en el suministro de gas como de agua. Señaló que este tipo de prácticas se han observado en distintas colonias, donde pipas llegan a triplicar sus costos, incluso en zonas con altos niveles de pobreza.

