El hantavirus, peligroso pero no pandémico
El virus se encuentra disperso desde Arizona hasta los Andes: Comas G.
El hantavirus de los Andes no es pandémico, pero sí es altamente peligroso por el grado de frecuencia de casos mortales, advirtió el investigador Andreu Comas Guerrero.
Dijo que en América hay variedades de hantavirus en las cuatro esquinas: desde Arizona y Nuevo México hasta el cono sur del continente, pero éstos sólo se transmiten a través de aerosoles.
Hantavirus de los Andes y su transmisión entre personas
El caso particular del hantavirus de los Andes, sí puede tener transmisión de persona a persona, aunque en realidad no es muy eficiente. "Al estar en un crucero el asunto va cambiando. En Argentina llevan dos años con brotes de hantavirus, pero hasta ahora sigue sin traer un potencial pandémico, hay un barco con 178 personas y solo ocho se han contagiado, pero este virus en particular tiene una tasa de mortalidad muy elevada, de un aproximado de 30%".
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Investigación y protocolos para el hantavirus
Consideró que todavía hay trabajo de investigación pendiente y, por ejemplo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el doctor Cristian García Segura es un experto en hantavirus y en su detección, pero se ha vuelto muy complejo generar anticuerpos o antivirales para la inmunidad, porque los casos son muy dispersos a nivel mundial.
Añadió que lo único posible ahora es la generación de protocolos de limpieza en zonas de agricultura, donde hay silos y guardan granos, aunque en general hay un buen control de plagas de roedores y no hay de qué preocuparse". El mayor riesgo se encuentra en personas que van a Argentina, donde hay transmisión.
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