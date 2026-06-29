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El Interapas mejora abasto en Tequis

Por Rolando Morales

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
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El Interapas mejora abasto en Tequis
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      Los trabajos realizados en la red de agua potable de Privada Vallarta, en el barrio de Tequisquiapan, permitieron mejorar la presión del servicio en las viviendas ubicadas en la parte alta de esta vialidad, informó el organismo operador de Interapas.

      Personal operativo de Interapas efectuó mediciones de presión, regulación de válvulas e inspecciones tanto en la red hidráulica como en algunos domicilios para identificar las causas que afectaban la distribución del agua en la zona.

      De acuerdo con el organismo operador, las acciones se llevaron a cabo en coordinación con vecinos del sector y derivaron en un incremento de la presión de la red, lo que favorece el abastecimiento hacia los hogares localizados en los puntos más elevados de Privada Vallarta.

      Paralelamente, cuadrillas de Interapas realizaron reparaciones de fugas de agua potable en los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro con el fin de evitar el desperdicio del recurso y mantener operativa la red de distribución.

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      En la colonia Rivas Guillén fue atendida una fuga ubicada sobre la calle Vicente Guerrero. Asimismo, en la colonia Hogares Obreros continuaron las revisiones de la infraestructura hidráulica, donde se detectó y corrigió una nueva fuga en la calle Líderes Obreros.

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