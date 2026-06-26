El juego México-Chequia transcurrió con tranquilidad

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El alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz, afirmó que, posterior al partido de la Selección Mexicana contra Chequia, la convivencia en la plaza principal transcurrió sin incidencias.

De acuerdo con el edil, el evento se desarrolló sin incidentes mayores, pese a las manifestaciones de entusiasmo de los asistentes, quienes celebraron el resultado del encuentro con porras, gritos y festejos.

Indicó que en el reporte de la Guardia Civil Municipal, no se reportaron situaciones que requirieran la intervención de los cuerpos de emergencia o seguridad, por lo que la jornada concluyó sin afectaciones.

Asimismo, anunció que el próximo martes se llevará a cabo una nueva transmisión en la Plaza Principal, donde se prevé una importante asistencia de personas para dar seguimiento a la participación del equipo tricolor.

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El alcalde agregó que se mantiene un área para que los asistentes preparen alimentos en parrillas habilitadas por el municipio, donde las personas podrán llevar su propia carne, mientras que el gobierno municipal proporcionará guarniciones y aguas frescas.

También se realizan partidas del videojuego FC 26 y actividades en una cancha 4 contra 4, donde se desarrolla un torneo en tres categorías, cuyo espacio permanecerá disponible para que los asistentes organicen partidos.