"El no al fracking debe ser definitivo"

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La decisión del comité científico convocado por el Gobierno Federal de recomendar que no se autorice el fracking en la cuenca Tampico-Misantla, donde se encuentra la Huasteca Potosina, no representa el cierre definitivo de la discusión sobre esta técnica de extracción de gas, señaló el colectivo Jól Dhut´ - Timél Ja´. Por el contrario, consideró que el informe abre la puerta para su eventual desarrollo en otras regiones del país.

El posicionamiento surge luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum recibiera los resultados del análisis realizado por 54 especialistas, quienes concluyeron que la cuenca que abarca parte de San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas y Veracruz no debe ser considerada para proyectos de gas no convencional debido a la presencia de pueblos indígenas y a los riesgos potenciales para los acuíferos de agua dulce.

Para el colectivo, la recomendación retoma preocupaciones que comunidades tének y náhuatl han planteado desde hace más de una década. Sin embargo, advirtió que la exclusión de la Huasteca no debe interpretarse como una victoria definitiva ni como el fin de la amenaza que representa esta actividad extractiva.

Jól Dhut´ - Timél Ja´ subrayó que el mismo informe identifica como viables para futuras exploraciones las cuencas de Burgos y Burros-Sabina-Picacho, localizadas en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

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Desde su perspectiva, esto significa que el Gobierno Federal no está descartando el fracking, sino redefiniendo los territorios donde podría implementarse bajo el argumento de fortalecer la soberanía energética y disminuir la dependencia del gas importado desde Estados Unidos.