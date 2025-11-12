"El plan urbano nos puso una camisa de fuerza": Galindo

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reconoció que la actual administración municipal enfrenta un contexto complejo en materia de ordenamiento urbano debido al cambio en los planes de reordenamiento implementados en 2021.

Explicó que el nuevo instrumento de planeación ha significado una "camisa de fuerza" para el crecimiento de la ciudad, por lo que el Ayuntamiento ha optado por mantener el plan vigente y aplicar criterios que permitan equilibrar el desarrollo con el respeto a las normas.

Galindo señaló que el crecimiento reciente de la mancha urbana se ha concentrado principalmente en Villa de Pozos, mientras que el resto de la ciudad ha permanecido estable, con un ligero avance hacia el poniente. Anticipó que el nuevo plan metropolitano, actualmente en consulta, transformará el rostro urbano de los ocho municipios que integran la zona conurbada, proceso en el que el Ayuntamiento capitalino participa activamente.

En cuanto a las reservas territoriales, el alcalde detalló que existen dos áreas estratégicas: una en el norte, entre Peñasco y Bocas, con potencial incluso para uso industrial, y otra en la delegación de La Pila, donde aún hay espacio para futuros proyectos.

En contraste, subrayó que no se han otorgado nuevos permisos de construcción en zonas de recarga hídrica o cercanas a la Sierra de San Miguelito, ya que la administración ha mantenido el respeto al área natural protegida. Añadió que algunos desarrollos que hoy existen en esa zona fueron autorizados en administraciones anteriores y actualmente están limitados por los propios decretos ambientales.

Galindo concluyó que el Ayuntamiento continuará vigilando el cumplimiento del ordenamiento urbano y los litigios en curso relacionados con la expansión hacia áreas ambientalmente sensibles, con el fin de garantizar un desarrollo sostenible para la capital potosina.