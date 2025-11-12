Culpa Ayuntamiento a la Conagua, por el bloqueo y protesta

El alcalde Enrique Galindo Ceballos, afirmó que la intervención de la Policía Municipal y de la Guardia Civil Estatal, durante la manifestación de habitantes de Escalerillas, no tuvo carácter represivo, sino que respondió a la necesidad de evitar afectaciones mayores en vialidades estratégicas.

Galindo explicó que la protesta realizada ayer fue ajena al Ayuntamiento, pues el desacuerdo de la comunidad, está relacionado con la construcción del ducto de agua, un proyecto federal a cargo de la Comisión Nacional del Agua. Señaló que, aunque existe diálogo directo con Escalerillas y una buena relación con el comisariado y los vecinos, la manifestación se originó por un tema que corresponde a la federación.

Sobre la presencia policial, indicó que se actuó únicamente para desahogar el tráfico en puntos como Periférico, Salvador Nava y la salida a Guadalajara, donde la protesta generaba complicaciones. Aseguró que la participación de los elementos se realizó “limpiamente y respetando los derechos humanos”, subrayando que su administración mantiene canales de diálogo abiertos y disponibles para la comunidad.

Reiteró que Escalerillas, ha sido atendida y que la petición central de los habitantes es que el ducto de Conagua, les garantice algún beneficio directo.

Finalmente, adelantó que este día se llevaría a cabo una reunión entre los tres órdenes de gobierno y los pobladores, donde se espera que se presente una respuesta clara a sus inquietudes.