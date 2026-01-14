El PVEM se lleva tajada del león

Con un presupuesto esperado de 47.6 millones de pesos, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) encabeza la lista de asignaciones autorizadas de recursos para el ejercicio fiscal 2026, el año de inicio de la organización del proceso electoral venidero, según el acuerdo tomado este martes por la tarde por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac). Le siguen el Movimiento de Regeneración Nacional y el Partido Acción Nacional (PAN).

En la sesión ordinaria de este martes, el pleno hizo valer que el 30 por ciento del total de los recursos se distribuyen de forma equitativa entre cada partido político y el otro 70 por ciento de forma proporcional al porcentaje de votos obtenidos por partido en la elección inmediata anterior.

El Ceepac asignó 165 millones 811 mil 863 pesos para gasto por actividades ordinarias permanentes, 4 millones 974 mil 355 pesos para gasto por actividades específicas; 3 millones 316 mil 237 pesos para financiamiento por franquicias postales; y 113 mil 140 pesos para financiamiento adicional a partidos políticos locales. El total de financiamiento a partidos políticos es de 174 millones 215 mil 596 pesos.

El valor de las aportaciones a cada partido coincide con el porcentaje de votación en la última elección.

Este financiamiento a partidos está compuesto por actividades ordinarias, actividades específicas y franquicias postales.