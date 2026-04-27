El STJE impulsa la justicia digital

La implementación de herramientas digitales en la impartición de justicia quedó formalizada con la entrada en vigor del nuevo Reglamento Interior del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) de San Luis Potosí, el cual incorpora un apartado específico sobre justicia digital y refuerza la obligación de transparentar las sesiones del Pleno.

Nuevo reglamento y digitalización en el STJE

El documento, publicado el pasado 24 de abril de 2026 en edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado (POE), establece que el Pleno —integrado por 15 magistraturas— sesionará de manera ordinaria cada semana, bajo el principio de máxima publicidad.

Uno de los ejes centrales del reglamento es la digitalización de los procesos judiciales. En este sentido, se prevé el uso de expedientes electrónicos, la realización de sesiones mediante videoconferencia y la utilización de plataformas digitales para garantizar la continuidad de la función jurisdiccional, incluso en casos de contingencia.

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Transparencia y protección de datos en el nuevo reglamento

De manera paralela, el ordenamiento dispone que las sesiones públicas podrán transmitirse en tiempo real a través de la página oficial y redes sociales institucionales, además de que deberán ser videograbadas y resguardadas para consulta posterior, como parte de las medidas de transparencia.

El reglamento también establece lineamientos para el uso responsable de herramientas tecnológicas, así como la protección de datos personales y la accesibilidad en la difusión de información judicial, en concordancia con los principios de derechos humanos, perspectiva de género y lenguaje claro.

Este nuevo marco normativo sustituye al reglamento vigente desde 1998, el cual quedó superado tras las reformas recientes al Poder Judicial estatal, particularmente con la expedición de una nueva Ley Orgánica que redefinió la estructura y funciones de sus órganos.

Con estas disposiciones, el Supremo Tribunal avanza hacia un modelo de justicia apoyado en herramientas digitales, al tiempo que amplía la publicidad de sus actuaciones y fortalece los mecanismos de acceso a la información para la ciudadanía.