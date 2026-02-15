El TEESLP ya pidió más presupuesto

Apenas en el segundo mes del año, el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) enfrenta una presión financiera que lo obligó a solicitar una ampliación presupuestal cercana a los 5 millones de pesos, lo que elevaría, si se concede, de 31 millones de pesos a 36 millones de pesos el presupuesto correspondiente a este año, un alza del 16%. La suma extra no se destinaría al fortalecimiento de la operación del TEESLP para el próximo proceso electoral, sino para cubrir obligaciones laborales que ya se encuentran en fase de ejecución y podrían derivar en un embargo.

TEESLP solicita ampliación presupuestal para obligaciones laborales

La titular del organismo, Dennise Adriana Porras Guerrero, confirmó que el recurso solicitado ante la Secretaría de Finanzas está destinado exclusivamente al pago de dos laudos laborales que el Tribunal perdió, así como a los haberes de retiro que reclama la exmagistrada del TEESLP, Yolanda Pedroza Reyes.

De acuerdo con la magistrada, los laudos derivan del despido injustificado de dos trabajadoras ocurrido durante la gestión anterior. Los procedimientos legales concluyeron y el pago es ya inaplazable, lo que dejó al órgano jurisdiccional sin margen presupuestal para atender otras necesidades internas.

Impacto en la operatividad y limitaciones presupuestales

La situación impacta directamente en la operatividad del Tribunal. Porras Guerrero reconoció que, ante estas presiones financieras, no será posible otorgar incrementos salariales al personal ni destinar recursos adicionales para capacitación o fortalecimiento institucional, aun cuando el organismo se encamina a un nuevo proceso electoral.

La entrevistada lamentó que el TEESLP deba destinar recursos a cubrir compromisos derivados de decisiones pasadas, en un momento que exige estabilidad y preparación.