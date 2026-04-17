El Tricolor, partido con la menor militancia en SLP

Reinició su padrón y prepara campaña de afiliación, dice Rocha Medina

Por Ana Paula Vázquez

Abril 17, 2026 03:00 a.m.
A
El Tricolor, partido con la menor militancia en SLP

El PRI se colocó como el partido con menor número de militantes en San Luis Potosí, con mil 115 afiliados registrados ante el Instituto Nacional Electoral (INE), aunque su dirigencia estatal desconoció la cifra y aseguró que el padrón fue eliminado en su totalidad y ha reiniciado recientemente.

Sara Rocha Medina explica reinicio del padrón del PRI

La presidenta estatal, Sara Rocha Medina, argumentó que la decisión fue dar de baja a todos los registros para evitar inconsistencias o sanciones. "Yo quise dar de baja a todos para que no hubiera un solo detalle y empezamos de cero. No sé porqué dan esa cifra", declaró.

El dato oficial del INE, con corte al 30 de enero de 2026 y obtenido vía transparencia con el folio 370031400017826, ubica al PRI muy por debajo del resto de partidos en la entidad, donde Morena concentra 218 mil 060 militantes y el PVEM 145 mil 441, seguidos por Movimiento Ciudadano con 8 mil 749, el PT con 8 mil 005 y el PAN con 6 mil 208.

INE reporta menor militancia del PRI en San Luis Potosí

Mientras el instituto político aparece al fondo del padrón, la dirigencia estatal reconoció que no cuenta aún con una cifra actualizada, debido a que el nuevo proceso de afiliación inició hace una semana.

Rocha Medina sostuvo que el número de militantes no refleja el comportamiento electoral. "Los afiliados no son la realidad de la votación", afirmó, aunque indicó que la afiliación es una tarea obligada para el partido.

Adelantó que este mes iniciará una campaña de afiliación en la capital potosina, la cual se extenderá durante todo el año e incluirá la entrega de credenciales a militantes, mecanismo que no se realizaba desde hace años.

