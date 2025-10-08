logo pulso
CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Eligen a Marmolejo Hernández en órgano de control del TEJA

Durante la reunión para elegir a la funcionaria, la diputada Jéssica Gabriela López Torres propuso a otra persona

Por Samuel Moreno

Octubre 08, 2025 11:51 a.m.
Foto: Citlally Montaño-Pulso

Foto: Citlally Montaño-Pulso

Este miércoles , el Congreso del Estado eligió a María Gabriela Marmolejo Hernández como titular del órgano de control del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) de San Luis Potosí.

Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Poder Legislativo, Héctor Serrano Cortés, dijo que la funcionaria fue electa por mayoría y que cuenta "con la experiencia, los estudios y la preparación necesaria" para desempeñarse en el cargo.

Durante la reunión para elegir a la funcionaria, la diputada Jéssica Gabriela López Torres propuso a otra persona para ocupar el puesto en cuestión, pero su propuesta fue rechazada.

En otro tema, Héctor Serrano adelantó que hoy mismo, al término de la sesión ordinaria del Pleno legislativo, los partidos Verde Ecologista de México, del Trabajo y Nueva Alianza presentarán su agenda legislativa para el presente año y periodo de labores del Congreso del Estado.

