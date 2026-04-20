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Embarazo infantil podrá ser castigado con cárcel

Propuesta establece que el delito se persiga de oficio

Por Ana Paula Vázquez

Abril 20, 2026 03:00 a.m.
A
Embarazo infantil podrá ser castigado con cárcel

Provocar el embarazo de una menor de 14 años sería tipificado como abuso sexual y castigado hasta con 15 años de prisión en San Luis Potosí, sin que el agresor pueda argumentar que hubo consentimiento.

Propuesta de reforma al Código Penal en San Luis Potosí

La iniciativa fue presentada por la diputada Dulcelina Sánchez de Lira para reformar el Código Penal del Estado.

La propuesta establece que el delito se persiga de oficio y fija penas de ocho a quince años de cárcel, además de multas de hasta mil unidades de medida. También plantea retirar la patria potestad o cualquier derecho familiar sobre el producto del embarazo y obliga a cubrir la reparación integral del daño, incluida atención médica, psicológica y especializada para la menor.

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Endurecimiento de sanciones y protección a víctimas

El proyecto endurece las sanciones si la víctima está en condición de vulnerabilidad, si se usaron datos personales para acercarse a ella, si el responsable es servidor público o familiar, o si el embarazo pone en riesgo su vida o su salud. En estos casos, además de la prisión, se contempla destitución e inhabilitación en el servicio público.

Desde tribuna, la legisladora sostuvo que en menores de 14 años no puede existir consentimiento válido y advirtió que estos casos impactan de forma directa en la permanencia escolar, la salud y las condiciones de vida de las víctimas, por lo que planteó ampliar los mecanismos de sanción y protección desde el ámbito penal.

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