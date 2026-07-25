Empresarios preparan Expo Potosí Industrial

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Empresarios potosinos preparan la Expo Potosí Industrial 2026, la que se considera la mayor cumbre industrial de la zona Bajío, que enfocará sus esfuerzos en la nueva realidad geopolítica y las estrategias resilientes para superar el entorno comercial internacional y buscar los caminos para asegurar el futuro de la proveeduría y la industria en potosina, tanto de inversionistas locales como extranjeros.

El de 2026, también será un escaparate para que las empresas traben relaciones de negocios, tanto con compañías ancla como otras relacionadas con la proveeduría, habrá conferencias diversas con especialistas en las principales materias industriales tanto de la rama automotriz como de las diversas de la manufactura y la transformación.

Al igual que el año pasado, convoca a miles de asistentes especializados, cientos de empresas expositoras de más de 20 países, más de medio millar de compradores nacionales e internacionales precalificados, más de mil reuniones de negocio cara a cara que serían programadas de manera previa y con agenda y acceso a como mínimo una decena de conferencias especializadas con expertos de renombre, para orientar a los impulsores de negocios.

En la primera Expo, los participantes se interesaron principalmente por la robótica, tecnologías y automatización, como principales atracciones para hacer negocio, de manera conjunta con la modernización de otras actividades industriales.

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En esta ocasión, otra vez prevalecerá el trabajo de los especialistas con el escenario de aranceles por cuestiones de geopolítica y decisiones del país de la economía más desarrollada del mundo.