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Empresas generaron 23% de empleo formal

Las de plataforma las de mayor presencia en México

Por Martín Rodríguez

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
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Empresas generaron 23% de empleo formal
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      Las empresas establecidas, generaron  el 23 por ciento del empleo formal, sin embargo en realidad, es solamente el 6% porque, el otro 17 por ciento, lo generaron nada más las empresas de plataformas que formalizaron su presencia en el país, informó el presidente Nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Juan José Sierra Álvarez.

      Advirtió que se necesita como mínimo de 1.2 millones de fuentes de empleo nuevas para jóvenes por año, que ni siquiera se están generando. Recordó que el país necesita esa cantidad para garantizar el crecimiento de la economía y no está llegando ni siquiera a la décima parte. 

      "Si a ese 23 por ciento le quitamos a los trabajadores de las plataformas de las empresas repartidoras, que eran empleos que ya estaban en la informalidad, pero que se volvieron formales a través de la plataforma, entonces se puede considerar que la industria solo aportó un 6 por ciento".

      Precisó que todo México ha generado solo 72 mil empleos en un solo año, que divididos entre 365 días de 2025, dan 197 empleos diarios en todo el territorio nacional, para un universo de 130 millones de mexicanos.

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      Recordó que las micro y pequeñas empresas de este país que incluyen a familias, madres solteras y jóvenes, que sostienen estos emprendimientos, lo que obliga a que las autoridades diseñen una ruta de incentivos para acompañar a las mipymes informales a que se conviertan en formales, de manera que se les suba a las cadenas de suministro y a las cadenas de exportación.

      Estas se enfrentan a que hay un 56 por ciento de informalidad del país entre ellas, pero cuando se voltea a Oaxaca, Chiapas y Guerrero, estas entidades se encuentran por encima del 75 por ciento de informalidad. 

      Aseguró que en este país el empleo está sostenido por la informalidad, y eso no es bueno porque lejos de ser un freno para la economía, representa una alternativa para los trabajadores que no tienen ningún tipo de prestación social.

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