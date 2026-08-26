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Empresas, obligadas a dos simulacros al año

Por Flor Martínez

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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Empresas, obligadas a dos simulacros al año
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      Las empresas grandes deben realizar al menos dos simulacros al año como parte de sus protocolos de seguridad, mientras que Protección Civil Municipal mantiene capacitaciones y evaluaciones para verificar el cumplimiento de estas medidas, informó Martín Bravo Galicia, director de Protección Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez.

      Explicó que aunque algunas empresas aprovechan el 19 de septiembre, cuando se realiza el Simulacro Nacional, para cumplir con este ejercicio, la normativa establece que deben efectuar dos simulacros durante el año.

      El funcionario indicó que en algunos casos se ha detectado que los brigadistas requieren mayor preparación, principalmente para organizar y ejecutar correctamente los simulacros.

      Como ejemplo, mencionó que una empresa ubicada en Los Gómez solicitó una capacitación adicional para su personal.

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      Agregó que estas capacitaciones también se ofrecen a escuelas públicas y privadas, para el inicio del próximo ciclo escolar ya se cuenta con un calendario de seis planteles, principalmente secundarias, que solicitaron capacitación para el personal docente encargado de 

      realizar simulacros.

      En el caso de las guarderías, señaló que también deben efectuar dos simulacros al año y que Protección Civil busca dar seguimiento a estos establecimientos para verificar que cuenten con las medidas de seguridad, protocolos y brigadistas capacitados.

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