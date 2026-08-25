Graciela Domínguez, jura como gobernadora interina de Sinaloa

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Graciela Domínguez Nava, quien juró este martes como gobernadora interina de Sinaloa, es la tercera persona que ocupa la gubernatura de la entidad en los últimos cuatro meses.

Es originaria del municipio de El Rosario y es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente es diputada federal de Morena.

Domínguez Nava fue nombrada secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa cuando inició el gobierno de Rubén Rocha Moya, el 1 de noviembre de 2021; ocupó el cargo hasta febrero de 2024, cuando renunció para buscar la diputación federal.

Pese a militar en la izquierda y haber formado parte de su gobierno, no se considera del mismo grupo político que Rocha Moya.

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También, fue diputada local, la primera vez de 2007 a 2010, como militante del PRD, y la segunda vez de 2018 a 2021, con Morena.

Militó en el PRD hasta 2013, cuando se cambió al partido Morena.

El pasado 1 de mayo, luego de ser acusado por el gobierno de Estados Unidos de vínculos con grupos criminales, el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia indefinida.

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En ese momento, Yeraldine Bonilla Valverde, quien se desempeñaba como secretaria General de Gobierno de Sinaloa, asumió el cargo de gobernadora interina.

El viernes 21 de mayo, tras 112 días de licencia, Rocha Moya anunció su regreso a su cargo de gobernador, en el cual duró poco más de 33 horas, pues un día después presentó una nueva licencia indefinida, por un periodo mayor de 30 días.

Este martes 25 de agosto el Congreso del estado designó y aprobó a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina, siendo la tercera persona que ocupa el cargo en lo que va del año.