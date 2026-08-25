logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Morena pone en duda alianza con el Verde por la gubernatura

Fotogalería

Morena pone en duda alianza con el Verde por la gubernatura

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Graciela Domínguez, jura como gobernadora interina de Sinaloa

Rubén Rocha Moya solicitó licencia indefinida y Domínguez Nava es la tercera en ocupar el cargo este año.

Por El Universal

Agosto 25, 2026 02:18 p.m.
A
Foto: FB Graciela Domínguez

Foto: FB Graciela Domínguez

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Graciela Domínguez Nava, quien juró este martes como gobernadora interina de Sinaloa, es la tercera persona que ocupa la gubernatura de la entidad en los últimos cuatro meses.

      Es originaria del municipio de El Rosario y es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente es diputada federal de Morena.

      Domínguez Nava fue nombrada secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa cuando inició el gobierno de Rubén Rocha Moya, el 1 de noviembre de 2021; ocupó el cargo hasta febrero de 2024, cuando renunció para buscar la diputación federal.

      Pese a militar en la izquierda y haber formado parte de su gobierno, no se considera del mismo grupo político que Rocha Moya.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      También, fue diputada local, la primera vez de 2007 a 2010, como militante del PRD, y la segunda vez de 2018 a 2021, con Morena.

      Militó en el PRD hasta 2013, cuando se cambió al partido Morena.

      El pasado 1 de mayo, luego de ser acusado por el gobierno de Estados Unidos de vínculos con grupos criminales, el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia indefinida.

      LEA TAMBIÉN

      Jesús Elizondo cuestiona licencia solicitada por Rocha Moya en Sinaloa

      El legislador advirtió que el caso Rocha Moya podría afectar las relaciones comerciales de México con Estados Unidos.

      En ese momento, Yeraldine Bonilla Valverde, quien se desempeñaba como secretaria General de Gobierno de Sinaloa, asumió el cargo de gobernadora interina.

      El viernes 21 de mayo, tras 112 días de licencia, Rocha Moya anunció su regreso a su cargo de gobernador, en el cual duró poco más de 33 horas, pues un día después presentó una nueva licencia indefinida, por un periodo mayor de 30 días.

      Este martes 25 de agosto el Congreso del estado designó y aprobó a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina, siendo la tercera persona que ocupa el cargo en lo que va del año.

       

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Graciela Domínguez, jura como gobernadora interina de Sinaloa
      Graciela Domínguez, jura como gobernadora interina de Sinaloa

      Graciela Domínguez, jura como gobernadora interina de Sinaloa

      SLP

      El Universal

      Rubén Rocha Moya solicitó licencia indefinida y Domínguez Nava es la tercera en ocupar el cargo este año.

      Amparo no frena trámites para obra en Saucito: Salgado
      Amparo no frena trámites para obra en Saucito: Salgado

      Amparo no frena trámites para obra en Saucito: Salgado

      SLP

      Rolando Morales

      El síndico aclaró que la suspensión judicial solo afecta la ejecución física de la obra

      SEGE, aún sin definir planteles para prepas vespertinas
      SEGE, aún sin definir planteles para prepas vespertinas

      SEGE, aún sin definir planteles para prepas vespertinas

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      El programa podría iniciar este año, pero la mayoría de ajustes se prevén para el próximo ciclo

      Un mito, la falta generalizada de agua en Soledad: Galindo
      Un mito, la falta generalizada de agua en Soledad: Galindo

      "Un mito", la falta generalizada de agua en Soledad: Galindo

      SLP

      Rolando Morales

      Dijo que los conflictos relacionados con el servicio han sido impulsados por factores políticos