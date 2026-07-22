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En díez días iniciarán la rehabilitación del Eje 130

Por Rolando Morales

Julio 22, 2026 03:00 a.m.
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En díez días iniciarán la rehabilitación del Eje 130
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      El Ayuntamiento de San Luis Potosí iniciará en un plazo de 10 días la rehabilitación integral del Eje 130, una de las vialidades con mayor carga vehicular de la Zona Industrial y que desde hace tiempo presenta deterioro que complica la movilidad de trabajadores, transporte de carga y empresas asentadas en el sector.

      El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos informó que la intervención fue anunciada durante la instalación del Consejo de Seguridad de la Zona Industrial.

      La mejora forma parte de un programa de atención urgente a la infraestructura vial de la zona. 

      Para estas acciones se destinará un presupuesto de entre 15 y 20 millones de pesos, recursos que se emplearán en trabajos de rehabilitación y bacheo en los puntos con mayores afectaciones, señala el alcalde Galindo Ceballos.

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      El edil señaló que las obras se desarrollarán de manera coordinada con la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), a fin de programar los trabajos y reducir, en la medida de lo posible, el impacto sobre el tránsito de vehículos particulares, transporte de personal y unidades de carga que diariamente circulan por la zona.

      El plan municipal también contempla trabajos en el Eje 134 y en la avenida Comisión Federal de Electricidad, vialidades que igualmente registran problemas por el desgaste del pavimento y el intenso flujo vehicular.

      De acuerdo con el Ayuntamiento, empresarios de la Zona Industrial ofrecieron facilitar maquinaria pesada para apoyar las labores, con el propósito de acelerar la ejecución de los trabajos y reducir los tiempos de intervención. 

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