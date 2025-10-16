logo pulso
En el abandono, 80% de tumbas del Saucito

Por Rolando Morales

Octubre 16, 2025 03:00 a.m.
A
En el abandono, 80% de tumbas del Saucito

El titular de la Dirección de Servicios Municipales, Christian Azuara, informó que más del 80 por ciento de los espacios del panteón del Saucito se encuentran en abandono, lo que representa alrededor de 100 mil fosas sin mantenimiento ni visitas de familiares.

El funcionario explicó que el cementerio, con una capacidad superior a 200 mil cuerpos, se encuentra ocupado al 100 por ciento, por lo que actualmente solo se realizan inhumaciones con exhumaciones previas en los espacios ya asignados, conforme a la norma sanitaria y con debida autorización.

Azuara detalló que gran parte del abandono se debe a que desde administraciones anteriores se eliminó la figura de perpetuidad, por lo que las concesiones de uso de los espacios son ahora por un periodo de siete años, prorrogables por el mismo tiempo si los familiares así lo solicitan. Sin embargo, muchos no realizan este trámite ni el mantenimiento correspondiente.

El titular señaló que el Ayuntamiento trabaja junto con sindicatura y el área jurídica para determinar el destino de los espacios abandonados mediante edictos, con el objetivo de regularizar la situación de aquellas fosas cuyos dueños no se han presentado o han dejado de refrendar los permisos.

Azuara reconoció que el abandono ha contribuido al deterioro del cementerio, donde además la vegetación crece rápidamente tras las lluvias, dificultando las labores de limpieza. 

Actualmente, el Saucito cuenta únicamente con cinco espacios disponibles para parvulitos (menores de 12 años), mientras que los demás panteones municipales como el Españita también están al límite de su capacidad.

Finalmente, adelantó que el 31 de octubre iniciarán las actividades con motivo del Día de Muertos, cuando el panteón abrirá nuevamente sus puertas al público en horario especial.

