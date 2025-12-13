En el poniente, donde menos pagan el Predial

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que la zona poniente de la ciudad es la que presenta mayor resistencia al pago del Impuesto Predial, pese a que el municipio mantiene niveles de recaudación por encima del promedio nacional.

El edil explicó que actualmente la cartera vencida del predial en la capital se ubica entre el 20 y 22 por ciento, una cifra que calificó como baja si se compara con el promedio nacional, donde apenas alrededor del 52 por ciento de los contribuyentes cumple con este impuesto. Señaló que, gracias a esta cultura de pago, el Ayuntamiento ha podido mantener estabilidad financiera y avanzar en obras y servicios.

"Es curioso, pero el poniente es quien más se resiste a pagar el Predial. En contraste, la gente de clase media y de zonas populares es muy puntual; desde los primeros días de enero se forman largas filas para cumplir con esta obligación", expresó Galindo.

El presidente municipal subrayó que el Ayuntamiento incentiva el cumplimiento del predial mediante descuentos y facilidades. Detalló que durante diciembre se aplican descuentos en multas y recargos para quienes tienen adeudos, mientras que en enero, febrero y marzo se otorgan estímulos a quienes pagan de manera puntual.

En cuanto al escenario financiero para 2026, Galindo Ceballos señaló que el municipio cuenta con un plan alterno en caso de que el Congreso del Estado no apruebe la Ley de Ingresos.

Este "plan B" se basa en ampliar la base de contribuyentes y mejorar aún más la recaudación del predial, así como en mantener una administración ágil en rubros como las licencias de construcción, que generan ingresos adicionales.

El alcalde destacó que en 2025 la recaudación de recursos propios superó los mil millones de pesos, lo que permitió la realización de más de 115 obras de pavimentación y regeneración de avenidas.

Finalmente, confió en que una buena Ley de Ingresos, sumada a la respuesta ciudadana, permitirá que la capital potosina continúe avanzando en infraestructura y servicios.