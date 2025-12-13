En Villa de Pozos, aún analizan si dan apoyo a Bomberos

El municipio de Villa de Pozos todavía no ha definido cuánto podría destinar en apoyo al H. Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, aunque el tema ya está en análisis para ser considerado dentro del presupuesto del ejercicio fiscal 2026, informó la presidenta concejal, Patricia Aradillas.

Explicó que, durante la integración de la Ley de Egresos para el próximo año, se está valorando la posibilidad de incluir una partida específica para esta corporación de auxilio, con el objetivo de que Villa de Pozos se sume a otros municipios que ya realizan aportaciones.

Aradillas señaló que recientemente sostuvo un acercamiento con representantes del H. Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, encabezados por el comandante Adolfo Benavente Duque, para conocer de primera mano las necesidades de la corporación, aunque aclaró que aún no se cuenta con una cifra concreta, ya que el presupuesto para 2026 continúa en revisión.

En contraste, otros municipios de la zona metropolitana ya cuentan con esquemas de apoyo definidos. El Ayuntamiento de San Luis Potosí mantiene una aportación anual millonaria para el Cuerpo Metropolitano de Bomberos, mientras que el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez tiene un acuerdo para destinar un monto de 100 mil pesos en apoyo a esta corporación de emergencia.

Aradillas precisó que, de concretarse el apoyo para Villa de Pozos, el monto sería superior al destinado en ejercicios anteriores a otros rubros similares, sin que esto represente un incremento en las cargas para la ciudadanía. Destacó que el fortalecimiento de las finanzas municipales se buscará mediante programas de regularización y atención a la cartera vencida.

La presidenta concejala reiteró que el análisis responde a la necesidad de fortalecer a las instituciones de emergencia y auxilio, y subrayó que cualquier decisión se tomará con responsabilidad financiera y con miras a mejorar la atención a la población de Villa de Pozos.

Bomberos realizó 45 rescates

Para el próximo año, se buscará un acercamiento con el ayuntamiento de Villa de Pozos, a fin de obtener aportaciones económicas, informó Adolfo Benavente Duque, comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí.

"Pozos todavía no (tiene aportaciones este año). Hemos estado platicando con la presidenta del Concejo anterior, y bueno, ahorita todavía no hemos platicado con la nueva", aclaró el entrevistado.

Si bien consideró que aún no es el momento para entablar diálogo con la nueva concejala presidenta Martha Patricia Aradillas Aradillas, se generarán las condiciones para ello, toda vez que el municipio poceño representa un gran porcentaje de las atenciones.

Reportó que el mes pasado la corporación de rescates acudió a 45 servicios en colonias y fraccionamientos de Villa de Pozos, por lo tanto, es "evidente que vamos a tener que platicar con ella", enfatizó.

Con información de Rubén Pacheco/Pulso