Encuesta de Inegi reconoce eficacia del Gobierno de la Capital

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La más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) confirma los avances del Gobierno de la Capital en la atención de los principales retos de la ciudad. En el segundo trimestre de 2026, San Luis Capital se mantuvo por segundo trimestre consecutivo en el segundo lugar nacional entre las ciudades capitales con mayor percepción de eficacia gubernamental, al alcanzar una calificación de 44.7 por ciento, resultado 45.1 por ciento superior al promedio nacional de las 91 ciudades evaluadas.

Los resultados de la ENSU también reflejan una mejor percepción de seguridad entre la población. Este rubro mejoró 16.4 por ciento respecto al mismo trimestre de 2025 y alcanzó su mejor nivel para un segundo trimestre desde que existen registros. Este avance se suma a los resultados de la estrategia integral impulsada por el Gobierno de la Capital en materia de prevención, proximidad, coordinación institucional y recuperación de espacios públicos.

La encuesta del INEGI también confirma el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La percepción de eficacia de la Policía Municipal alcanzó 53.7 por ciento, una mejora anual de 25.7 por ciento, en comparación con 2025, mientras que la confianza ciudadana llegó a 54.8 por ciento, con una mejora de 26.8 por ciento respecto al segundo trimestre del año anterior. Ambos indicadores se mantienen por encima de los promedios nacionales, reflejando una corporación con mayor reconocimiento por parte de la ciudadanía.

En materia de entorno urbano y calidad de vida, San Luis Capital consolidó resultados que distinguen el trabajo municipal a nivel nacional. Por segundo trimestre consecutivo fue reconocida como la capital mejor iluminada de México. Asimismo, alcanzó el primer lugar nacional entre las capitales con los parques y jardines mejor cuidados, mientras que la percepción de la delincuencia como uno de los principales problemas de la ciudad mejoró 11.5 por ciento respecto al trimestre anterior y se ubicó por debajo del promedio nacional reflejando avances en

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la seguridad.