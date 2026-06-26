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Enrique Galindo apuesta por una alianza amplia

Cualquier aspiración política dependerá de la evaluación ciudadana, señala el alcalde

Por Samuel Moreno

Junio 26, 2026 03:00 a.m.
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Enrique Galindo apuesta por una alianza amplia
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      Aunque reconoció que los tiempos políticos se han adelantado por las definiciones internas que ya comenzaron en los principales partidos del país, el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que por ahora mantiene su atención en el gobierno municipal y que será en las próximas semanas cuando se aclaren los escenarios rumbo a la elección de 2027.

      Cuestionado sobre si ya tiene decidido buscar la candidatura al Gobierno del Estado por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) o mediante una eventual alianza entre ambas fuerzas políticas, el edil señaló que los movimientos anticipados de los partidos han provocado que quienes tienen aspiraciones políticas también deban ajustar sus propios calendarios.

      Galindo Ceballos sostuvo que su principal interés continúa siendo la administración de la ciudad, y afirmó que cualquier aspiración futura dependerá del resultado de su gestión al frente del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Indicó que la mejor carta de presentación para competir por una responsabilidad mayor será la evaluación que hagan los ciudadanos sobre el desempeño de su gobierno.

      El presidente municipal consideró que, si bien los tiempos electorales se encuentran adelantados, quienes aspiran a participar en el próximo proceso deben actuar con prudencia y dentro del marco legal, sin descuidar las responsabilidades que actualmente desempeñan.

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      Respecto a las definiciones partidistas, recordó que tanto el PAN como el PRI cuentan con mecanismos internos que ya han comenzado a activarse. Mencionó que Acción Nacional abrió una plataforma de participación ciudadana, mientras que el PRI lo designó como uno de los defensores de los priistas en el estado junto con la dirigente estatal Sara Rocha Medina y la diputada Frinné Azuara Yarzábal.

      En ese contexto, estimó que durante julio o agosto podrían quedar definidos algunos nombramientos internos relacionados con figuras de coordinación, defensa o representación política, lo que permitiría tener mayor claridad sobre las rutas que seguirán los distintos actores rumbo a la contienda estatal.

      Sin pronunciarse por una fuerza política en particular, Galindo dejó entrever que su apuesta está enfocada en la construcción de una alianza amplia que trascienda a los partidos. 

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