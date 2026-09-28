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Enrique Galindo entrega nuevas patrullas y equipo

La entrega incluye patrullas, camiones tácticos, ambulancias, motos y dos torres móviles

Por Redacción

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
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Enrique Galindo entrega nuevas patrullas y equipo
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      Con el objetivo de dar mayor seguridad a la población y mantener a San Luis Potosí como una de las ciudades con menores índices delictivos del país, el Alcalde Enrique Galindo puso en servicio nuevos vehículos policiales, que incluyen patrullas, camiones tácticos, ambulancias y motocicletas para fortalecer la cobertura operativa en los cinco cuadrantes que conforman la capital, así como dos torres móviles con visión de 360 grados para redoblar la vigilancia en eventos masivos.

      Este nuevo lote se suma anteriores entregas, con lo que ya son más de 200 los vehículos policiales puestos en operación por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana durante la administración de Galindo Ceballos, quien recibió la corporación con solamente 14 patrullas.

      Durante la entrega de las nuevas unidades, el jefe del Gobierno de la Capital afirmó que este es un paso más para atender mejor a las colonias y delegaciones del municipio afirmó que con este equipamiento permitirá al personal operativo desempeñar de manera más eficiente su labor de servir y proteger a la ciudadanía.

      Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Municipio, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, afirmó que el reto era recuperar cobertura en colonias, delegaciones y zonas rurales con unidades suficientes, por lo que en enero de 2022 se incorporaron casi de  nuevas patrullas que vinieron a cubrir la falta de este equipo hasta llegar a este actual parque vehicular.

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      Señaló que de esta manera se la logrado mayor presencia territorial, ya que más unidades permiten distribuir recorridos entre sectores y sostener vigilancia en más puntos de la ciudad, además de mejorar la capacidad de respuesta para atender reportes y trasladar personal al lugar de una emergencia.

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