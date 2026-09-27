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Galindo pide a CEA presentar plan hídrico para SLP

Galindo mantiene abiertas las puertas para coordinar esfuerzos y mejorar el abasto de agua en la región.

Por Rolando Morales

Septiembre 27, 2026 01:17 p.m.
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Galindo pide a CEA presentar plan hídrico para SLP
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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reprochó a la Comisión Estatal del Agua (CEA) que durante los últimos cinco años no haya presentado un plan en materia hídrica para atender las necesidades de la zona metropolitana, esto luego de que su titular, Pascual Martínez Sánchez, cuestionara el Plan Norte de Interapas y planteara retomar el proyecto del Acueducto Norte.

      Reproche de Enrique Galindo a la Comisión Estatal del Agua

      Galindo Ceballos señaló que, si bien la autoridad estatal ha planteado que el Acueducto Norte representa una solución de fondo para el abasto en la zona norte, hasta ahora no se ha presentado una propuesta integral desde la CEA. "A mí me encantaría que un día asistiera a la Junta de Gobierno del Interapas y ahí propusiera un plan", señaló el edil.

      Participación y coordinación entre Interapas y CEA

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      El presidente de la Junta de Gobierno de Interapas aseguró que la CEA ha sido convocada a las reuniones del organismo, pero afirmó que su titular no ha acudido a estos encuentros, pese a que forma parte de la Junta de Gobierno y tiene participación en las decisiones relacionadas con el servicio de agua potable.

      Sobre el planteamiento estatal de reactivar y actualizar el proyecto ejecutivo del Acueducto Norte, Galindo dijo estar dispuesto a atender cualquier propuesta que permita mejorar el abasto de agua para la zona metropolitana. Señaló que las puertas permanecen abiertas para que la CEA participe en los proyectos que actualmente se impulsan desde Interapas.

      El alcalde agregó que todavía queda alrededor de un año para realizar inversiones y acciones en materia hídrica, por lo que consideró que existe tiempo para coordinar esfuerzos entre las autoridades municipales y estatales. "Si él me propone un nuevo plan, yo estoy con mucho gusto atendiendo", afirmó.

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