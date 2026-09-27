Domingo con fuertes vientos y posibilidad de lluvia en SLP

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La Zona Centro de San Luis Potosí tendrá este domingo 27 de septiembre lluvias dispersas y rachas de viento superiores a 40 kilómetros por hora durante la tarde, según el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

La dependencia prevé una temperatura máxima de 28 grados y mínima de 14. Durante la mañana podrían presentarse bancos de niebla, mientras que el viento soplará del noreste y ganará fuerza conforme avance el día. En las partes altas de la región, la temperatura podría bajar hasta 8 grados.

Para el lunes, la CEPC anticipa en la Zona Centro una máxima de 27 grados y mínima de 15.

En el resto del estado, la atención se concentra en el contraste entre calor y lluvia: la Huasteca podría alcanzar 38 gradosantes de registrar tormentas puntuales por la tarde. También se esperan tormentas vespertinas en el Altiplano, con máxima de 32 grados, y lluvias puntuales en la Zona Media, donde se pronostica la misma temperatura máxima.

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Protección Civil informó que mantiene vigilancia sobre los ciclones Polo y Odalys, así como sobre una zona de nubosidad en el golfo de Tehuantepec, por su posible aporte de humedad al país en los próximos días.