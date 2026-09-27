Permisos de vivienda tardan hasta un año en SLP
Se quejan de la burocracia municipal de varias partes del estado
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Los trámites para liberar permisos y autorizaciones de nuevos desarrollos de vivienda pueden tardar entre seis meses y hasta un año, dependiendo del municipio, por lo que la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) pidió agilizar los procedimientos administrativos.
Canadevi pide agilizar trámites para vivienda en San Luis Potosí
El presidente de la Canadevi delegación San Luis Potosí, Luis Fernando Lárraga Escobedo, señaló que el tiempo promedio varía entre los ayuntamientos. Indicó que en Soledad de Graciano Sánchez los procesos pueden concluir en alrededor de seis meses, mientras que en la capital potosina pueden extenderse hasta un año.
Explicó que los desarrolladores deben cumplir con diversos dictámenes y requisitos antes de obtener las autorizaciones correspondientes, por lo que el sector no considera necesariamente que los procedimientos sean complicados o que exista falta de disposición de los gobiernos municipales, sino que busca que puedan realizarse con mayor agilidad.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Lárraga Escobedo señaló que también existen municipios donde los trámites avanzan con mayor rapidez, como Mexquitic de Carmona, y destacó que en general los ayuntamientos han mantenido comunicación y apertura con la industria de la vivienda. Sin embargo, consideró necesario generar condiciones que permitan reducir los tiempos de espera para concretar los proyectos.
Frenan planes de vivienda en zona norte por falta de agua
La disponibilidad del recurso se ha convertido en una de las principales condicionantes para avanzar
El dirigente empresarial indicó que para Canadevi lo óptimo sería que la liberación de permisos y el conjunto de trámites necesarios para un desarrollo pudieran resolverse en un periodo de entre seis meses y un año. Añadió que el organismo continuará trabajando con los municipios para buscar una mayor agilidad en los procesos y facilitar la construcción de nuevos proyectos habitacionales.
Programa "Vivienda para el Bienestar" avanza lento en SLP: Canadevi
La zona metropolitana presenta mayor rezago, dijo Lárraga Escobedo
no te pierdas estas noticias
Domingo con fuertes vientos y posibilidad de lluvia en SLP
Pulso Online
La temperatura alcanzará 28 grados este domingo
Permisos de vivienda tardan hasta un año en SLP
PULSO
Se quejan de la burocracia municipal de varias partes del estado
Aumentan en SLP los casos de abuso sexual
Rubén Pacheco
En contraste los casos de acoso han ido a la baja, reveló la FGE