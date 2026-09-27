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Permisos de vivienda tardan hasta un año en SLP

Se quejan de la burocracia municipal de varias partes del estado

Por Redacción

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
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Permisos de vivienda tardan hasta un año en SLP
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      Los trámites para liberar permisos y autorizaciones de nuevos desarrollos de vivienda pueden tardar entre seis meses y hasta un año, dependiendo del municipio, por lo que la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) pidió agilizar los procedimientos administrativos.

      Canadevi pide agilizar trámites para vivienda en San Luis Potosí

      El presidente de la Canadevi delegación San Luis Potosí, Luis Fernando Lárraga Escobedo, señaló que el tiempo promedio varía entre los ayuntamientos. Indicó que en Soledad de Graciano Sánchez los procesos pueden concluir en alrededor de seis meses, mientras que en la capital potosina pueden extenderse hasta un año.

      Explicó que los desarrolladores deben cumplir con diversos dictámenes y requisitos antes de obtener las autorizaciones correspondientes, por lo que el sector no considera necesariamente que los procedimientos sean complicados o que exista falta de disposición de los gobiernos municipales, sino que busca que puedan realizarse con mayor agilidad.

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      Lárraga Escobedo señaló que también existen municipios donde los trámites avanzan con mayor rapidez, como Mexquitic de Carmona, y destacó que en general los ayuntamientos han mantenido comunicación y apertura con la industria de la vivienda. Sin embargo, consideró necesario generar condiciones que permitan reducir los tiempos de espera para concretar los proyectos.

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      El dirigente empresarial indicó que para Canadevi lo óptimo sería que la liberación de permisos y el conjunto de trámites necesarios para un desarrollo pudieran resolverse en un periodo de entre seis meses y un año. Añadió que el organismo continuará trabajando con los municipios para buscar una mayor agilidad en los procesos y facilitar la construcción de nuevos proyectos habitacionales.

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