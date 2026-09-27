STJE destaca aumento de demandas de padres por convivencia y pensiones

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Aunque no precisó el número específico, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), informó que los juzgados familiares reportan un incremento de demandas presentadas por padres de familia, quienes denuncian el impedimento de sus parejas para convivir con sus hijos o señalamientos sobre el otorgamiento de pensiones alimenticias.

Incremento de demandas familiares y perspectiva de género

"La justicia debe de ser para hombres y para mujeres", sentenció.

Refirió que derivado de atender los expedientes desde una perspectiva de género, papás han obtenido la guardia y custodia de los hijos sobre las mamás, porque las y los jueces establecieron que no atiende a un tema de género.

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Derecho de los hijos y capacitación judicial

Remarcó que, de acuerdo con diversos criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el derecho de poder ver a los hijos no corresponde a los padres, las madres o los tutores, sino de los infantes de tener contacto con sus padres.

"Hay que recordar que como juzgadores nos quitamos la idea de: 'yo Anahí Zarazúa soy mujer y tengo un asunto de un hombre', pero no me debe de importar si él es hombre y yo mujer, porque uno debe de desistirse de esa cualidad y ver las cosas como son: en su justa medida, en una justicia", argumentó.

Dijo que durante su administración se promueven e imparten cursos de capacitación al respecto, a fin de generar sensibilización de los impartidores de justicia en materia familiar.

"La perspectiva de género no solo debe de ser hacia la mujer, la perspectiva de género es justo eso: hay que atender a la naturaleza de la situación que se nos está poniendo en conocimiento. Incluso, se están dando muchos cursos en Poder Judicial a todos los juzgados familiares y los que son mixtos", concluyó.