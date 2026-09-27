logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

West Elm abre sus puertas en The Park SLP

Fotogalería

West Elm abre sus puertas en The Park SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

STJE destaca aumento de demandas de padres por convivencia y pensiones

La SCJN establece que el derecho de contacto es de los hijos, no de los padres.

Por Rubén Pacheco

Septiembre 27, 2026 10:53 a.m.
A
STJE destaca aumento de demandas de padres por convivencia y pensiones
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Aunque no precisó el número específico, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), informó que los juzgados familiares reportan un incremento de demandas presentadas por padres de familia, quienes denuncian el impedimento de sus parejas para convivir con sus hijos o señalamientos sobre el otorgamiento de pensiones alimenticias.

      Incremento de demandas familiares y perspectiva de género

      "La justicia debe de ser para hombres y para mujeres", sentenció.

      Refirió que derivado de atender los expedientes desde una perspectiva de género, papás han obtenido la guardia y custodia de los hijos sobre las mamás, porque las y los jueces establecieron que no atiende a un tema de género.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Derecho de los hijos y capacitación judicial

      Remarcó que, de acuerdo con diversos criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el derecho de poder ver a los hijos no corresponde a los padres, las madres o los tutores, sino de los infantes de tener contacto con sus padres.

      "Hay que recordar que como juzgadores nos quitamos la idea de: 'yo Anahí Zarazúa soy mujer y tengo un asunto de un hombre', pero no me debe de importar si él es hombre y yo mujer, porque uno debe de desistirse de esa cualidad y ver las cosas como son: en su justa medida, en una justicia", argumentó.

      Dijo que durante su administración se promueven e imparten cursos de capacitación al respecto, a fin de generar sensibilización de los impartidores de justicia en materia familiar.

      "La perspectiva de género no solo debe de ser hacia la mujer, la perspectiva de género es justo eso: hay que atender a la naturaleza de la situación que se nos está poniendo en conocimiento. Incluso, se están dando muchos cursos en Poder Judicial a todos los juzgados familiares y los que son mixtos", concluyó.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      STJE destaca aumento de demandas de padres por convivencia y pensiones
      STJE destaca aumento de demandas de padres por convivencia y pensiones

      STJE destaca aumento de demandas de padres por convivencia y pensiones

      SLP

      Rubén Pacheco

      La SCJN establece que el derecho de contacto es de los hijos, no de los padres.

      Domingo con fuertes vientos y posibilidad de lluvia en SLP
      Domingo con fuertes vientos y posibilidad de lluvia en SLP

      Domingo con fuertes vientos y posibilidad de lluvia en SLP

      SLP

      Pulso Online

      La temperatura alcanzará 28 grados este domingo

      Permisos de vivienda tardan hasta un año en SLP
      Permisos de vivienda tardan hasta un año en SLP

      Permisos de vivienda tardan hasta un año en SLP

      SLP

      PULSO

      Se quejan de la burocracia municipal de varias partes del estado

      Diputados del PT se pintan de verde; su partido los revisará
      Diputados del PT se pintan de verde; su partido los revisará

      Diputados del PT se pintan de verde; su partido los revisará

      SLP

      PULSO

      La dirigencia estatal dice que sus legisladores no representan al partido