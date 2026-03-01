Entregan Cuenta Pública 2025 al Congreso

El Gobierno del Estado informó que presentó ante el Congreso local la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025, dentro del plazo legal que venció el 28 de febrero.

De acuerdo con un comunicado oficial, la Secretaría de Finanzas remitió el documento que detalla el ejercicio del gasto, el cumplimiento de metas, el destino de los recursos y la situación financiera del año pasado.

La titular de la dependencia, Ariana García Vidal, señaló que la entrega se realizó en tiempo y forma conforme a lo que establece la ley.

Proceso de análisis y fiscalización del informe

Con la recepción del informe, el Congreso del Estado y los órganos de fiscalización deberán iniciar el análisis técnico y financiero para determinar si el manejo de los recursos públicos se apegó a la normatividad vigente.

El proceso de revisión podría derivar en observaciones, solicitudes de aclaración o, en su caso, la aprobación de la Cuenta Pública, conforme a los tiempos legales establecidos.