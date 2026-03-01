Entregan Cuenta Pública 2025 al Congreso
El Ejecutivo reportó su entrega dentro del plazo legal.
El Gobierno del Estado informó que presentó ante el Congreso local la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025, dentro del plazo legal que venció el 28 de febrero.
De acuerdo con un comunicado oficial, la Secretaría de Finanzas remitió el documento que detalla el ejercicio del gasto, el cumplimiento de metas, el destino de los recursos y la situación financiera del año pasado.
La titular de la dependencia, Ariana García Vidal, señaló que la entrega se realizó en tiempo y forma conforme a lo que establece la ley.
Proceso de análisis y fiscalización del informe
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Con la recepción del informe, el Congreso del Estado y los órganos de fiscalización deberán iniciar el análisis técnico y financiero para determinar si el manejo de los recursos públicos se apegó a la normatividad vigente.
El proceso de revisión podría derivar en observaciones, solicitudes de aclaración o, en su caso, la aprobación de la Cuenta Pública, conforme a los tiempos legales establecidos.
Se incrementaron recursos para la UASLP en 2026, asegura Sefin
La Secretaría de Finanzas y la SEP acordaron cubrir los pagos conforme al calendario
no te pierdas estas noticias
Entregan Cuenta Pública 2025 al Congreso
Redacción
El Ejecutivo reportó su entrega dentro del plazo legal.
Lleva Pensiones revista anual a las regiones
Luis Manuel Gil Ojeda
Pensiones realizará el trámite obligatorio fuera de la capital para evitar traslados.
Activan operativo vial por carrera atlética en la capital
Redacción
La SSPC activó operativo por la carrera "Corro, vuelo, me divierto".