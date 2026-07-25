Enviado papal llama a los jóvenes a enfrentar desafíos

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En el segundo día del Congreso Nacional Juvenil Misionero, el enviado del papa, durante la mía de la misa matutina, el enviado directo del Papa León XIV, el secretario de la Sección para la Primera Evangelización y las Nuevas Iglesias Particulares del Dicasterio para la Evangelización Fortunatus Nwachukwu, llamó a los miles de jóvenes presentes, a hacer todo lo que esté de su parte para encontrar amigos, para encontrar la mejor vestimenta y las mayores capacidades para enfrentar el mundo que viene, procurar la comunión, ser creativos para resolver problemas constantes para lograr objetivos, pero siempre viviendo la novedad como parte de su cotidianidad.

En el desarrollo del XV Congreso Nacional Juvenil Misionero, el cardenal enviado para su participación en el evento organizado por encargo al arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, Nwachukwu explicó que el dicasterio que está a su cargo es el único que en el que el Papa es su prefecto, porque precisamente se trata de la vocación de evangelización, una actividad principal dentro de la iglesia Católica del mundo.

Pidió a los jóvenes entenderse como tres códigos.

El primero es el código 1199, el primer libro de los reyes, acerca de qué hacen los jóvenes, se refiere a Elías que hace 40 días para llegar al monte sagrado, lo que se compara con la larga distancia recorrida por los jóvenes para llegar a San Luis Potosí, pero se mete a una cueva y aparecen Juan y Mateo, quienes le preguntaron que qué hace en la cueva y éste les dice que busca encontrar amigos, un nuevo vestido y mostrar su capacidad, del que dijo que se debe aprender que los jóvenes deben ser compartidos a manera de comunión y creativos para saber buscar nuevos modos de crecimiento. Llamó a los jóvenes a cumplir con ese código a partir de la tenacidad, es decir procurar la comunión, la creatividad y la tenacidad.

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El segundo código es el 0138, acerca de qué buscan los jóvenes, se refiere a Juan Bautista, de los primeros discípulos de Jesús. Les pidió buscar y obtener lo positivo, perdonar y seguir. Fueron, vieron y se quedaron. El tercer código es el 222, se refiere a que la juventud viva la novedad.