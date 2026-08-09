Es Puerto Vallarta, favorito de potosinos para vacacionar

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Puerto Vallarta se mantiene como el destino turístico preferido por los potosinos durante la temporada vacacional de verano, seguido de Cancún, mientras que la mayor conectividad aérea desde San Luis Potosí ha contribuido a incrementar las opciones para quienes buscan salir del estado, informó Daniela Alonso Escoto, presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) en San Luis Potosí.

Explicó que las nuevas frecuencias aéreas hacia Puerto Vallarta han favorecido la demanda de este destino, mientras que los viajes en charter carretero continúan como una alternativa para quienes buscan trasladarse con mayor comodidad. Las agencias también registran solicitudes hacia otros destinos nacionales, entre ellos Guanajuato, que mantiene atractivo por su cercanía y oferta cultural.

Alonso Escoto señaló que uno de los pendientes para el sector es ampliar la conectividad aérea desde la entidad hacia destinos como Los Cabos, Mazatlán, Huatulco y Puerto Escondido, pues contar con más rutas permitiría diversificar las opciones para los viajeros potosinos y fortalecer la actividad turística.

Agregó que las agencias de viajes también han ampliado sus servicios para atender a quienes buscan acudir a conciertos y otros eventos, mediante opciones de transporte y paquetes turísticos, por lo que la actividad no se limita únicamente a los viajes vacacionales tradicionales.

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En este contexto, la Feria Nacional Potosina (FENAPO) también comienza a generar movimiento en el sector, principalmente por visitantes que buscan hospedaje para asistir a los conciertos y actividades. Ya se registran reservaciones de una o dos noches, aunque todavía no existe una cifra definitiva de paquetes contratados, pues el balance se realizará una vez concluida la temporada.