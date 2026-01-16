Estado no puede auditar a la UASLP
Ve presidenta de la Amereiaf ´intenciones políticas´en esa pretensión
La presidenta de la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera (Amereiaf), Leticia Jiménez Zamora, afirmó que resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) delimitan con claridad que los gobiernos estatales no tienen facultades para fiscalizar a las universidades públicas.
En entrevista, Jiménez Zamora explicó que tanto la Constitución como la Ley Federal de Fiscalización y Rendición de Cuentas establecen que únicamente la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puede revisar los recursos federales transferidos a las universidades, incluidas las aportaciones que los estados entregan y que provienen de participaciones federales.
Señaló que las resoluciones judiciales no crean nuevos criterios, sino que reafirman la división de competencias y obligan a respetar los límites legales de cada instancia fiscalizadora.
Advirtió que el problema surge cuando los estados pretenden auditar a las universidades sin sustento legal, lo que, dijo, puede responder a intereses políticos y no a una preocupación real por la transparencia.
Aclaró que las universidades cuentan con órganos internos de control, consejos universitarios y auditorías permanentes, además de que sus cuentas son revisadas anualmente por la ASF y los informes son públicos.
Respecto a los llamados "recursos propios", precisó que las universidades no recaudan impuestos ni generan ingresos en el mismo sentido que los ayuntamientos, sino que autogeneran recursos para su operación ante la insuficiencia del financiamiento público, los cuales, están regulados por sus leyes orgánicas y estatutos.
