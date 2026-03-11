Estalla la IP contra chapulines legislativos

La aprobación de la reforma que permite a los diputados abandonar sus bancadas para pasarse generó críticas del presidente del Consejo Empresarial Potosino (CEP) Héctor D´Argence Villegas, quien señaló que nunca debe traicionarse la base ideológica que llevó a los diputados al poder.

Críticas de Héctor D´Argence a la reforma para cambio de bancada

En entrevista, el dirigente empresarial aseveró que aquel legislador que cambie de partido debe renunciar al cargo porque ya no representa a los votantes que los eligieron.

Argumentó que antes que generar reglamentos que permitan cambiar de fracción parlamentaria, lo que el Congreso debería privilegiar es una inhabilitación del cargo para los legisladores que traicionen al partido político y a los electores que votaron por ellos, porque entonces esa sí sería una medida efectiva para garantizar que al menos en la legislatura en turno, los diputados que ejercen, en verdad representen a quienes votaron por ellos.

Caso Aranzazú Puente y consecuencias del cambio de bancada

Citó el caso reciente de la diputada Aranzazú Puente Bustindui, quien por los motivos que sea, dejó de trabajar para los miles de ciudadanos que le depositaron el voto de confianza en la elección de 2024, solo por ponerse a trabajar con el partido político de mayoría parlamentaria.

"Debe reglamentarse que un diputado que abandone su fracción parlamentaria, reciba un impedimento para seguir ejerciendo el cargo, pero también para ocupar otros cargos de elección popular, concluyó".