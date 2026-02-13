"Este cambio tiene que continuar", dice Ruth González (video)

Luego de que su nombre fuera colocado como el perfil mejor posicionado del Partido Verde Ecologista de México (PVME) rumbo a la elección de 2027, la senadora Ruth González Silva dejó clara su visión sobre el futuro de San Luis Potosí: que el estado continúe "como hasta ahora".

"A mí me gustarían muchas cosas, pero lo que en este momento me gustaría es que San Luis Potosí siga como hasta ahora, que al Estado de San Luis Potosí le siga yendo bien y que, lo único que te puedo decir, es que este cambio que estamos viviendo tiene que continuar", declaró.

Aunque evitó hablar de una posible candidatura, su mensaje se alineó con la permanencia del proyecto político actual en la entidad, encabezado por su esposo, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

González Silva atribuyó el comentario de Velasco a la espontaneidad y subrayó que, si bien el tema se ha comentado con la dirigencia, no son tiempos de hablar de candidaturas. "Bueno, pues el senador le puede levantar la mano a mucha gente, pero la verdad es que ahorita yo estoy totalmente concentrada en el Senado", sostuvo.

En ese mismo contexto, el senador Manuel Velasco amplió la lista de perfiles mencionados en entrevistas con medios nacionales y señaló como posibles aspirantes al secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, así como al coordinador estatal del PVEM, Juan Ignacio Segura Morquecho.