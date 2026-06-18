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Estrena la Cruz Roja 2 ambulancias

La institución logró adquirir las unidades y nuevas herramientas

Por Martín Rodríguez

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
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Estrena la Cruz Roja 2 ambulancias
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      La Cruz Roja Mexicana, Delegación San Luis Potosí, se refuerza con dos nuevas ambulancias y equipo de rescate, que ayudarán a modernizar las herramientas para el rescate de personas en caso de accidentes o incidentes derivados de las condiciones del clima.

      La Cruz Roja Mexicana Delegación Estatal San Luis Potosí entregó las dos nuevas ambulancias y equipo especializado de rescate, que permitirá ampliar la capacidad operativa en la capital potosina y en la Delegación de Ciudad Valles. 

      Durante el evento se entregaron dos ambulancias de reciente adquisición y equipo de rescate hidráulico, el conocido como "Quijadas de la Vida" y otros implementos especializados para la atención de incidentes de alta complejidad.

      Una de las herramientas de rescate será enviada a la Delegación de Ciudad Valles.

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      La Cruz Roja informó que la incorporación de estas unidades y equipo representa una inversión directa en la seguridad y atención de las y los potosinos, permitiendo a la institución responder de manera más eficiente ante accidentes vehiculares, rescates complejos y emergencias médicas.

      La institución reconoció la confianza y el respaldo que la sociedad proporciona a la Cruz Roja Mexicana, ya que cada aportación de la ciudadanía se 

      transforma en acciones concretas que fortalecen la misión humanitaria de la institución.

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