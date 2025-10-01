Confianza empresarial avanza ligeramente en septiembre

La percepción de los empresarios sobre la situación económica de su actividad y del país registró en septiembre una ligera mejora, ligando tres meses al alza, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el noveno mes del año, el Indicador Global de Opinión Empresarial, que es el promedio ponderado de los resultados de los cuatro sectores que lo integran, se situó en un nivel de 49.4 puntos, cifra 0.1 superior a agosto, pese a ello se mantiene por séptimo mes consecutivo por debajo del umbral de los 50 puntos, en terreno pesimista.

Tres de los cuatro sectores que lo integran reportaron un aumento en el mes de referencia, el segmento de industrias manufactureras observó un avance mensual de 0.3 puntos. tres de sus cinco componentes reportaron incrementos, donde sobresale el relacionado con el sí es momento adecuado para invertir, con un crecimiento de 0.5 unidades.

La construcción reportó también un aumento mensual de 0.3 puntos. Tres de sus cinco indicadores observaron avances, donde la percepción sobre la situación económica futura de la empresa subió 1.1 unidades.

La confianza empresarial de los servicios privados no financieros registró un aumento de 0.2 unidades en el noveno mes del año. Dos de los componentes que lo integran subieron, destacando el sí es el momento adecuado para invertir, con un incremento de 1.9 puntos.

El comercio fue el único sector que reportó un resultado negativo, registrando un descenso mensual de 0.3 puntos en septiembre, con tres de sus componentes presentaron retrocesos, en particular el relacionado con la situación económica presente del país con una contracción de 2.1 unidades.

En términos generales y con base en cifras desestacionalizadas, el indicador global de la opinión empresarial reportó una contracción anual de 1.6 unidades en septiembre de 2025, ligando 17 meses a la baja.