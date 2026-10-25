Evalúa PJE perfiles para secretarios de acuerdos

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Setenta trabajadores del Poder Judicial del Estado, presentaron el examen de conocimientos para competir por un lugar en la reserva de secretarios de acuerdos, un proceso de selección interno que convocó a 71 personas y que todavía deberá superar otras tres evaluaciones antes de concluir.

Zelandia Bórquez Estrada, magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, explicó que el concurso está dirigido exclusivamente al personal que ya labora en el Poder Judicial. La primera prueba fue elaborada por un proveedor externo, que también proporciona los reactivos seleccionados mediante un sistema para su aplicación y posterior calificación.

Aunque el Órgano de Administración Judicial administra los concursos de ingreso a la carrera judicial, la evaluación está a cargo de un jurado con representantes de ese órgano, del Tribunal de Disciplina Judicial y del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Para avanzar, las personas participantes deberán obtener una calificación mínima de ocho. Quienes lo consigan pasarán al examen práctico, la evaluación psicométrica y el examen oral, etapas con las que se medirán los conocimientos técnicos, las habilidades y las aptitudes necesarias para el puesto.

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La selección es relevante porque los secretarios de acuerdos auxilian directamente a jueces y magistrados, dan fe pública de las actuaciones judiciales y participan en el desarrollo de los procedimientos dentro de los tribunales. Sin embargo, la información difundida por el Poder Judicial no precisa cuántas plazas se cubrirán ni cuántas personas integrarán la reserva.