Lideresa del PRI, en acto de Morena

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Alejandra Méndez Rosas, secretaria general del Comité Municipal del PRI en la capital potosina, apareció ayer en un evento donde un grupo de militantes y exdirigentes de Morena expresó su respaldo a Gerardo Sánchez Zumaya como aspirante a encabezar la candidatura de la Cuarta Transformación a la gubernatura en 2027.

Cuestionamientos a la dirigencia del PRI municipal

La presencia de Méndez Rosas se da pese a que mantiene un cargo formal dentro de la estructura municipal priista y se suma a otros episodios que han generado cuestionamientos en torno a la dirigencia que encabeza José Luis Mejía López.

El pasado 25 de junio, el PRI estatal advirtió que revisaría el caso de Mejía López, luego de que circularon imágenes en las que presuntamente aparecía durante una entrega de apoyos identificados con la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) estatal.

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Reacciones y acciones oficiales del PRI estatal

Al ser cuestionada sobre el caso, la presidenta estatal del PRI, Sara Rocha Medina, señaló que el partido tomaría cartas en el asunto. "Lo checaré y tomaremos cartas en el asunto para que pueda desistirse o irse del partido, porque no podemos estar entregando despensas de otros partidos", declaró entonces.

Previamente, también circuló una publicación de Mejía López en la que informó sobre una reunión con la senadora Ruth González Silva, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para preparar la edición 73 de la Procesión del Silencio. La fotografía y el encuentro generaron polémica por tratarse del presidente del Comité Municipal del PRI.

Méndez Rosas es parte de la dirigencia municipal que encabeza Mejía López.

La última publicación en la que Méndez se mostró públicamente identificada con actividades del PRI fue el pasado 21 de junio, en sus redes sociales.

En el PRI ha sido secretaria de Acción Indígena del XEN del PRI, secretaria de Organización del CDE y presidenta del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político Jesús Reyes Heroles en San Luis.

Además, fue delegada municipal de La Pila durante la administración 2021-2024 del alcalde Enrique Galindo Ceballos.