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Exempleada del IMSS denuncia acoso laboral

Por Martín Rodríguez

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
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Exempleada del IMSS denuncia acoso laboral
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      Trabajadora despedida del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aseguró que son infundadas las acusaciones en su contra de irregularidades que de manera oficial, la institución difundió en un boletín de prensa y acusó a directivos de no intervenir por un caso de acoso laboral. 

      Leticia Ávila González, enfermera e inhaloterapeuta del IMSS Cuauhtémoc, despedida la semana pasada, explicó que la médico que la separó del cargo es muy buena en su oficio, pero como jefa no realiza buen trabajo.

      Dijo que el acoso laboral comenzó cuando la aún funcionaria Fátima Alondra Sánchez Martínez, subdirectora del Hospital General de Zona número 2, trató de encargarle en su oficina a objetos de que deberían encontrarse en posesión de los directamente responsables, puesto que en caso de algún extravío, finalmente la responsabilidad recaería sobre la persona que los mantenía bajo resguardo. 

      Llamó a la presidente de la República Claudia Sheinbaum Pardo y al director general del IMSS, Zoe Robledo Aburto, a que conozcan de cerca el caso donde esa funcionaria de subdirección la seguía de un lado a otro y le retiraba turnos. 

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      Leticia Ávila dijo que ella es paciente que tiene problemas en un riñón y requiere intervención quirúrgica, acción que también le fue suspendida luego de que se le canceló la cirugía para concentrarla en el lugar de trabajo y notificarle su despido. 

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