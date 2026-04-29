Exigen a SCJN anulación del concejo poceño

Exintegrantes del Concejo Municipal de Villa de Pozos protestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedir una resolución de la controversia constitucional que promovieron, luego de que denunciaron que el Congreso se inmiscuyó en los asuntos municipales para destituir a todo el Concejo anterior.

Protesta frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Los concejales destituidos y ciudadanos del municipio exigieron resolver el caso y la reinstalación de quienes se encontraban en funciones antes del nombramiento de otro concejo encabezado por la diputada local con licencia Patricia Aradillas Aradillas.

Los afectados se plantaron ayer frente al edificio sede de la SCJN, para exigir que se dé seguimiento a la controversia constitucional, en busca de anular el decreto de nombramiento de Aradillas Aradillas como presidenta concejal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Reclamos y acciones legales de los exconcejales

También exigieron que sea derogado el decreto que acuerda la destitución de todos los concejales propietarios y suplentes electos para el periodo 2024-2027, acto que, acusaron, el Congreso estatal emprendió sin que lo permitiera alguna ley.

Los concejales que reclaman la nulidad del decreto, acusaron que la ministra Lenia Batres congeló el expediente de trámite de la controversia constitucional y una vez que los exconcejales consiguieron destrabarlo, pidieron al ministro Irving Espinosa Betanzo la resolución de la controversia.

Los exconcejales pidieron que las autoridades judiciales agilicen la resolución, con el fin de que se tenga la certeza jurídica de lo que está ocurriendo.

Los exconcejales y habitantes de Pozos elaboraron una lona donde mencionan al ministro Irving Espinosa, y en una serie de leyendas apuntadas en cartulinas, pidieron una resolución definitiva, para que desempeñen el cargo que les fue confiado y que les fue retirado, según su versión, de manera injustificada por una instancia que no es la responsable de emprender esa acción.