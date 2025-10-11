Exigen frenar descargas de aguas negras en Río Paisanos

Diversos colectivos ciudadanos, organizaciones sociales y juntas vecinales de la zona norte de San Luis Potosí exigieron al Interapas detener de manera inmediata las descargas de aguas negras en el Río Paisanos, a la altura de la colonia María Cecilia, las cuales, según denunciaron, se han mantenido desde hace más de tres años sin respuesta de las autoridades.

En una carta dirigida al director del organismo, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, los firmantes advirtieron sobre el daño ambiental y sanitario que estas descargas han provocado en el único río urbano vivo de la capital potosina.

Los colectivos pidieron la cancelación inmediata del desfogue, la limpieza del cauce y la implementación de medidas de monitoreo para evitar nuevos vertidos ilegales. También señalaron que esta situación vulnera el derecho a un medio ambiente sano y representa una omisión institucional grave.

“El silencio institucional y la falta de acción frente a esta situación resultan alarmantes”, expresaron en el documento, en el que anexaron evidencias visuales del problema.

Ante la denuncia, el Interapas informó que emprenderá un diagnóstico técnico en la zona del Río Paisanos para diseñar un proyecto integral que ponga fin a las descargas clandestinas. El director general, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, aseguró que el organismo actuará con “responsabilidad y transparencia”, y solicitó la colaboración de los vecinos para permitir el acceso del personal técnico que realizará los trabajos de inspección.

“Quiero que tengan la certeza de que estamos atendiendo este tema con seriedad. Vamos a realizar un diagnóstico técnico preciso que nos permita tomar decisiones claras y proponer soluciones concretas”, afirmó Hernández Delgadillo durante una visita a la colonia Villas del Sauzalito.

El titular del organismo añadió que los resultados del diagnóstico serán presentados al alcalde Enrique Galindo Ceballos, presidente de la Junta de Gobierno del Interapas, con el fin de definir acciones definitivas para el saneamiento del río, esto a pesar de que recientemente el propio alcalde capitalino negó la mencionada situación. Mientras tanto, brigadas del organismo continuarán realizando recorridos y levantamientos de información en los próximos días.