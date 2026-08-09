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Existen 33 colonias de SLP con alta violencia psicológica

Por Rolando Morales

Agosto 09, 2026 03:00 a.m.
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Existen 33 colonias de SLP con alta violencia psicológica
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      La violencia psicológica es la forma de agresión que con mayor frecuencia se detecta en las 33 colonias de San Luis Potosí donde el Ayuntamiento concentra sus acciones de prevención y atención a la violencia de género, informó Martha Orta Rodríguez, titular de la Instancia Municipal de las Mujeres.

      La funcionaria explicó que la estrategia municipal fue diseñada a partir del análisis de indicadores y estadísticas recopiladas en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lo que permitió identificar las zonas donde era necesario enfocar los esfuerzos institucionales. Señaló que en estas colonias se implementan programas transversales orientados a prevenir, atender y reducir las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres.

      Orta Rodríguez indicó que, aunque existen diversos tipos de agresión, la violencia psicológica es la más común. "No solo los golpes lastiman, las palabras también", expresó al referirse a una problemática que, dijo, se manifiesta de manera constante en distintos sectores del municipio. 

      Además, mencionó que también se han identificado casos de violencia patrimonial, económica, física y sexual.

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      La titular advirtió que aún persisten barreras para que las víctimas soliciten apoyo, principalmente porque muchas mujeres no identifican la gravedad de las situaciones que enfrentan o las consideran parte de su vida cotidiana. 

      Por ello, señaló que una de las herramientas utilizadas por la dependencia es el violentómetro, mediante el cual se busca que las usuarias reconozcan los niveles de riesgo presentes en sus relaciones.  

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